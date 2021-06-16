📰 Правительство планирует создать информационную систему «Национальная платформа видеонаблюдения», которая станет единым контуром для анализа видео со всех городских камер в России, сообщает «Коммерсант» . Разработка системы и установка не обычных, а «умных» камер (с функцией первичного анализа информации) оценивается в 250 млрд рублей. Проект, реализация которого должна занять пять лет, по информации источников издания, могут доверить совместному предприятию «Ростеха» и «Ростелекома». По мнению экспертов, действующая на данный момент система, когда видео отправляются в ЦОД путем непрерывного потока, является «тупиковой» из-за большого числа ЦОД. Поэтому камеры, которые запустят в рамках ГИС, планируется оснащать вычислительными модулями.



📰 До конца июня цены на нефть марки Brent могут подняться до отметки 77 долларов за баррель, пишут «Известия» со ссылкой на мнение опрошенных аналитиков. 14 июня нефтяные котировки пробили отметку 73 доллара за баррель впервые за два с лишним года, а на следующий день — в 74 доллара. Цены растут на фоне соблюдения странами ОПЕК+ условий сделки и снижения перспектив соглашения по иранской ядерной программе, отмечают эксперты. Также на стоимость нефти положительно влияет ожидание очной встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Сдерживающим фактором по-прежнему остается распространение коронавируса в мире. При этом не исключено, что рост котировок — явление временное, обусловленное новостным фоном. В дальнейшем на динамику цен повлияет баланс спроса и предложения.

📰 Структуры инвестиционного холдинга семьи Гуцериевых «Сафмар финансовые инвестиции» направили на выплату долга перед ВТБ часть средств от продажи своего НПФ, сообщает «Коммерсант» . В результате задолженность сократилась до комфортного, по мнению компании, уровня — 15% от активов. Одновременно холдинг планирует проведение IPO лизинговой компании «Европлан» на сумму более 21 млрд рублей. Эксперты полагают, что в случае проведения размещения у холдинга образуется положительная чистая денежная позиция, и часть средств он может направить на выкуп привилегированных акций «Русснефти» у Банка непрофильных активов, созданного на базе «Траста».

📰 В 2021 году настроение молодых россиян — миллениалов и представителей поколения Z (зумеров) — упало сильнее, чем у их ровесников в мире, пишет РБК со ссылкой на «Исследование миллениалов и поколения Z в 2021 году в России» международной консалтинговой компании Deloitte. Если у последних оно снизилось в целом на три балла, то в России — на пять среди миллениалов и на семь у поколения Z. При этом тревоги по поводу системы здравоохранения и заболеваемости оказались не самыми главными для российских молодых людей. У миллениалов этот источник беспокойства — только на третьем месте по значимости, а больше всего их волнуют неравенство в распределении богатств и доходов, а также коррупция в бизнесе и политике.

📰 «ВымпелКом» возобновляет переговоры о продаже Национальной башенной компании — «дочки» Vimpelcom Ltd, которая владеет сотовой инфраструктурой оператора, пишет Forbes . Сейчас компания проходит due dilligence (независимую оценку бизнеса как инвестиционного объекта), рассказали изданию источники на телекоммуникационном рынке и в одной из башенных компаний. Аудиторы оценивают башенный бизнес «ВымпелКома» в 60—70 млрд рублей, на его покупку претендуют несколько компаний. Эксперты предполагают, что «ВымпелКом» ведет переговоры о продаже «дочки» с «Русскими башнями», «Вертикалью» и «Сервис-Телекомом».

