СберБанк и компания «Телеспорт» заключили предварительное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого «Сбер» планирует приобрести компанию «Телеспорт» — одного из крупнейших игроков на рынке спортивных прав и спортивного маркетинга. Об этом в среду сообщили в банке.

После сделки Петр Макаренко останется генеральным директором компании, уточняется в релизе.

«Трансляции крупнейших спортивных событий на платформе Okko, входящей в экосистему «Сбера», привлекут новых пользователей — спортивных болельщиков, самую преданную аудиторию. Качественный спортивный контент позволит увеличить аудиторию сервиса и расширит наше предложение различных типов комбинированных подписок. Отдельно хочу отметить, что не все спортивные события будут транслироваться только на Okko. По договоренности, существенная часть из них будет показана на федеральных телевизионных каналах», — комментирует вице-президент по корпоративному развитию «Сбера» Андрей Карташян.



В сообщении банка указано, что в рамках договора «Okko Спорт» будет эксклюзивно показывать чемпионат Испании по футболу (La Liga) в России. Кроме того, хайлайты всех спортивных событий «Телеспорта» будут доступны читателям входящих в индустрию развлечений «Сбера» электронных СМИ.