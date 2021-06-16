Генеральным директором мобильного оператора Tele2 назначен Андрей Патока. Об этом во вторник объявил «Ростелеком», контролирующий компанию.

Совет директоров Tele2 утвердил назначение 15 июня. Ранее Патока занимал позицию заместителя генерального директора по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов. «В качестве главы компании Андрей Патока сосредоточится на сохранении высокой динамики роста финансовых и операционных показателей, укреплении репутации Tele2 как трендсеттера отрасли и запуске лучших решений для клиентов», — говорится в релизе.

Сергей Эмдин, который возглавил Tele2 в феврале 2016 года, продолжит свою карьеру в другой отрасли, уточняют в «Ростелекоме», подчеркивая, что за пять лет его руководства Tele2 значительно улучшила финансовые и операционные показатели, став полноценным федеральным игроком.

В «Ростелекоме», в частности, напоминают, что в 2017 году Tele2 представила новую бизнес-стратегию lifestyle enabler, став создателем digital-экосистемы на базе мобильных услуг. В 2019 году была закрыта сделка по консолидации 100% Tele2 компанией «Ростелеком». Tele2 сделала ставку на новые направления бизнеса. В рамках «фабрики MVNO» компания запустила на своей сети 20 виртуальных операторов.

«Основой трансформации бизнеса Tele2 стали стратегически важные проекты, которые возглавил и реализовал Андрей Патока на посту заместителя генерального директора по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов. Он присоединился к команде Tele2 в августе 2016 года. При активном участии Андрея Патоки были разработаны и запущены стратегия lifestyle enabler и коммуникационная платформа «Другие правила», обновлен подход к формированию продуктового портфеля компании и управлению корпоративным сегментом Tele2», — отмечается в релизе.



До карьеры в Tele2, в 2008—2014 годах, Андрей Патока занимал управленческие позиции в компании «ВымпелКом», в том числе являлся исполнительным вице-президентом по развитию бизнеса на корпоративном рынке и исполнительным вице-президентом по развитию инфраструктуры. В начале 2015 года он был назначен исполнительным вице-президентом по развитию бизнеса Vimpelсom Ltd в странах СНГ.