Российские фондовые индексы растут в начале торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи двинулся вниз на самом старте сессии (он равнялся 3 821,45 пункта на открытии против 3 822,4 на закрытии торгов вторника), перейдя затем к небольшому росту. На 10:09 мск индикатор равнялся 3 828,52 пункта (плюс 0,16%).



Индекс РТС начал торги в плюсе и к указанному времени прибавил 0,51%, составив 1 673,76 пункта.

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«Внешний фон на открытии торгов среды складывается неоднозначный. Цены на нефть продолжают начатый накануне рост и обновление максимумов, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны», — описывает обстановку в начале российской сессии аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Перед началом торгов она прогнозировала отсутствие существенных изменений на их открытии на ожиданиях новостей со встречи президентов РФ и США, которые поступят во второй половине дня. «Отсутствие явных сигналов сближения позиций представляет собой риск для отечественных акций и рубля», — предупреждает эксперт. Вместе с тем она отмечает, что «в ходе падения вторника рынку удалось снять краткосрочную перекупленность, что может создать базу для возвращения к повышению».