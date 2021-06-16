Банками в мае 2021 года было выдано 0,96 млн новых кредитных карт, что на 13,5% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных новых кредиток выросло на 93,8%.

Наибольшее количество новых кредитных карт было выдано в Москве (63,7 тыс. единиц), Московской области (50,2 тыс.), Краснодарском крае (36,8 тыс.), Санкт-Петербурге (35,7 тыс.) и Свердловской области (30,4 тыс.).

Сокращение выдачи было отмечено во всех регионах страны. Самую серьезную динамику снижения продемонстрировали Республика Татарстан (-19%), Удмуртская Республика (-17,4%) и Республика Башкортостан (-17%), а также Саратовская (-16,7%) и Нижегородская (-16,1%) области. В Москве и Санкт-Петербурге выдача новых кредитных карт в мае по сравнению с апрелем сократилась на 11,5% и 14,9% соответственно.