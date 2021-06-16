По новым правилам госкомпании должны будут направлять на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли, говорится в сообщении Кабмина. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Во-первых, для всех госкомпаний будет действовать единый норматив по отчислениям на дивиденды. Во-вторых, при расчете дивидендной базы не будут учитываться доходы и расходы, не подтвержденные денежными потоками. Речь идет, например, о статьях отчетности, связанных с переоценкой имущества или разницами в курсах валют», — говорится в тексте сообщения.

Раньше дивиденды госкомпаний в России чаще всего определялись исходя из нескорректированной прибыли, при расчете прибыли учитывались вышеупомянутые статьи, «не обеспеченные» деньгами. Сегодня от такого подхода решили отказаться. Ожидается, что новый подход к расчету выплат сделает более прогнозируемыми поступления в казну, повысит прозрачность дивидендной политики, а также позволит сбалансировать инвестиционную активность госкомпаний и их обязательства перед акционерами.