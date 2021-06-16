Госдума приняла закон, сопутствующий основному закону о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). По словам главы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева, законопроект разрабатывался как пакетный в связи с принятием закона «О защите и поощрении капиталовложений в РФ» для уточнения действующих инвестиционных режимов.

Было предложено решение «законодательно не менять действующие инвестиционные режимы и не ломать устоявшуюся практику», отметил Жигарев. Более года действия закона «О защите и поощрении капиталовложений в РФ» «дало понимание о возможности сочетания и дополнения СЗПК действующими инвестиционными режимами» без изменения законодательства РФ, представляя при этом целостную инвестиционную систему», подчеркнул он. Закон, в частности, предусматривает облегчение доступа бизнеса к СЗПК «за счет снижения требований к объему капиталовложений», добавил депутат.

Механизм налогового вычета для участников СЗПК вызвал вопросы у юристов Для получения налогового вычета компании должны вести раздельный учет налогов — эта норма и вызывает наибольшее беспокойство у экспертов.

Документ уточняет понятия «инвестиционный проект», «капиталовложения», «новый инвестиционный проект», «проектная компания», «сопутствующая инфраструктура» и вводит понятия «инвестиционная стадия», «предынвестиционная стадия», «стадия эксплуатации (эксплуатационная стадия)», «этап реализации инвестиционного проекта», уточняет полномочия правительства РФ в сфере защиты и поощрения капиталовложений.

Определяется, что правительство РФ по предложению уполномоченного органа исполнительной власти вправе определить российское юридическое лицо (в том числе кредитную организацию, а также государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ»), которому может быть передано полностью или частично осуществление таких функций, как сопровождение процессов заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений и дополнительных соглашений к ним, изменения и прекращения действия таких соглашений, сбор, систематизация и анализ документов, представляемых организацией, реализующей проект, мониторинг в порядке, установленном правительством РФ.

Закон также устанавливает сферы реализации инвестиционных проектов, определяет порядок опубликования федеральной схемы обращения с ТКО в Интернете.