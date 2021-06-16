Государственная дума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий безусловный запрет на общение коллекторов со всеми гражданами, кроме должников. Об этом сообщили в нижней палате российского парламента.

«В рамках данного закона мы предлагаем установить безусловное правило запрета на общение коллекторов со всеми гражданами, кроме должников. И только при наличии письменного согласия, полученного предварительно, такое взаимодействие в качестве исключения будет возможно. То есть фактически мы устанавливаем «презумпцию несогласия» граждан на взаимодействие с коллекторами», — пояснила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, выступая на пленарном заседании.

Она уточнила, что в настоящее время сложилась парадоксальная ситуация, когда по поводу долга взаимодействуют с третьими лицами: соседями, родственниками, коллегами.

«Поэтому сегодня парламент установит гарантированную защиту для всех граждан от любого неправомерного воздействия коллекторов», — подчеркнула депутат.

В РФ предложили ввести единые правила для банков и коллекторов по работе с третьими лицами Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств предлагает ввести единые правила для всех участников рынка взыскания в части взаимодействия с третьими лицами. Как передает ТАСС, об этом говорится в письме ассоциации к заместителю председателя Госдумы, члену совета Думы Ирине Яровой.

Яровая напомнила, что ранее уже были приняты такие решения и меры защиты, как запрет взаимодействия коллекторов с гражданами по поводу правоотношений в системе ЖКХ и по поводу долговых обязательств. Помимо этого, в настоящее время парламентом рассматривается закон о невозможности передачи коллекторам по так называемым субдоговорам обязательств по взысканию долгов.



«Фактически мы выстраиваем комплексные меры защиты прав наших граждан, устанавливаем жесткие правила для деятельности коллекторов, устанавливаем ответственность и невозможность любого неправомерного давления на граждан со стороны коллекторов», — заключила Яровая.