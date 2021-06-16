Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который регламентирует требования к срокам заключения соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов РФ бюджетам муниципалитетов, сообщает ТАСС . Документ, инициированный правительством России, вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.

В публикации отмечается, что в настоящее время требования и условия распределения и предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ более детализированы и регламентированы по сравнению с аналогичными требованиями, предъявляемыми при распределении и предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов РФ местным бюджетам.

В связи с этим законом устанавливаются требования к срокам заключения соглашений о предоставлении субсидий и других межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов РФ местным бюджетам, конкретизируется перечень иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам, исключается повторное распределение между муниципальными образованиями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставление которых в текущем финансовом году осуществляется в объеме остатков.

В случае нарушения сроков соглашений бюджетные ассигнования бюджета субъекта РФ, предусмотренные на текущий финансовый год на предоставление субсидии, в размере субсидии, в отношении которой не заключено соглашение о ее предоставлении из бюджета региона, могут быть направлены органом госвласти соответствующего региона на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда высшего исполнительного органа госвласти субъекта РФ для оказания финансовой помощи местным бюджетам.

Закон направлен на повышение предсказуемости предоставления межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов РФ местным бюджетам и на сокращение сроков доведения этих межбюджетных трансфертов до местных бюджетов, укрепление доходов бюджетов муниципальных образований, их сбалансированности, своевременности оказания населению государственных (муниципальных) услуг. Принятыми во втором чтении поправками также предусматривается возможность направления остатков средств бюджета субъекта РФ (на начало текущего финансового года) на предоставление из бюджета субъекта РФ межбюджетных трансфертов не только местным бюджетам, но и иным бюджетам бюджетной системы РФ.

Положения закона применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ начиная с бюджетов на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов).