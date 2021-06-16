Продление льготной ипотеки под 6,5% годовых с лимитом до 12 млн рублей могло привести к возникновению так называемых пузырей на рынке недвижимости. Такое мнение озвучила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в ходе онлайн-конференции радио «Комсомольская правда».

«В целом, безусловно, программа была успешной. Она помогла и желающим гражданам улучшить свои жилищные условия, поддержала строительный сектор, и действительно была эффективной в период пандемии. Но она должна была быть модифицирована, потому что иначе, если бы она продолжалась в первоначальном виде, она могла бы способствовать формированию «пузыря» на рынке недвижимости и сокращению доступности жилья для граждан», — сказала Данилова.

Она подчеркнула, что в отдельных регионах России уже наметились негативные тенденции по снижению доступности жилья. «Сейчас решение принято сбалансированное. Оно действительно снизит избыточный спрос на отдельных рынках», — добавила она.