Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ответственность организаций финансового рынка за намеренное непредоставление ФНС информации о клиенте. Документ был инициирован правительством РФ. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ. Закон, в случае его принятия, вступит в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Законопроектом предусматривается установление ответственности организации финансового рынка за непредставление в результате намеренных действий (бездействия) информации о клиенте, выгодоприобретателе и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, за представление клиентом организации финансового рынка неполной или недостоверной информации по запросу организации финансового рынка в отношении самого себя, выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих, а также уточнение термина «финансовые активы» для целей регулирования осуществления автоматического обмена финансовой информацией с иностранными государствами.

Соответствующая информация представляется организацией финансового рынка по установленным форматам в ФНС только в электронной форме. Условия, порядок и сроки представления такой информации организацией финансового рынка, ее состав устанавливаются правительством по согласованию с Центральным банком РФ.

Согласно законопроекту, непредставление в установленный срок организацией финансового рынка соответствующей информации влечет взыскание штрафа в размере 300 тыс. рублей.