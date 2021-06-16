ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 17 июня.

Курс доллара повысился на 20,05 копейки, составив 72,0323 рубля (71,8318 рубля на 16 июня). Курс евро повысился на 14,26 копейки, до 87,3536 рубля (87,211 рубля на 16 июня).

На валютных торгах Московской биржи в середине дня вторника курс доллара расчетами «завтра» понизился на 20 копеек и составил 71,98 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 28 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 87,28 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 71,86—72,33 рубля за доллар и 87,12—87,55 рубля за евро.