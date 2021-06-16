Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает кредитные организации предоставлять Минюсту по его запросу доступ к финансовым документам некоммерческих организаций (НКО). Документ был инициирован правительством РФ. Минюст будет не вправе раскрывать третьим лицам полученную от кредитных организаций информацию.

Законопроект предусматривает включение Минюста в перечень госорганов, имеющих право на получение от кредитных организаций сведений, являющихся банковской тайной, говорится в пояснительной записке. Для проверки соответствия расходования денежных средств некоммерческими организациями уставным целям Минюсту и его территориальным органам необходима информация об их финансово-хозяйственной деятельности. Сейчас такая информация при проведении проверок запрашивается непосредственно у проверяемых организаций. При этом некоммерческой организацией запрашиваемые документы могут быть представлены не полностью или вовсе не представлены.

Кабмин поддержал возможность доступа Минюста к банковской тайне для контроля НКО Законопроект направлен на совершенствование осуществляемого Минюстом России надзора за деятельностью некоммерческих организаций.

«Информация об операциях и о счетах некоммерческих организаций представляется кредитными организациями федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по федеральному государственному надзору за деятельностью некоммерческих организаций, его территориальным органам по их запросам, направленным руководителем (заместителем руководителя) федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по федеральному государственному надзору за деятельностью некоммерческих организаций, или руководителями его территориальных органов», — говорится в тексте законопроекта.