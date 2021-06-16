В Госдуме принят в третьем чтении закон о единой цифровой платформе занятости. Как поясняется в сообщении нижней палаты российского парламента, поправки должны усовершенствовать взаимодействие населения со службой занятости, в том числе с применением онлайн-форматов, избавить граждан от необходимости сбора различных бумаг, расширить возможности оказания службой занятости помощи различным категориям граждан.

Авторами документа выступили депутаты и сенаторы во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

«Будет создана единая для всей страны цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений. Дистанционный формат поиска работы будет использоваться наравне с очным приемом в центрах занятости. Важно, что выбор, использовать онлайн-формат или нет, остается за человеком», — отмечается в сообщении Думы.

«Если вам удобно получить информацию, справку, решить какой‑либо вопрос со службой занятости онлайн, у вас будет такая возможность. Если удобнее лично прийти на прием, то во всех случаях вы также сможете это сделать», — пояснял первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Закон обязывает ряд работодателей — федеральных, региональных и местных органов власти и тех, у кого в штате более 25 человек, — размещать на цифровой платформе информацию обо всех рабочих местах. Это позволит значительно расширить банк вакансий, подчеркивают депутаты.

Как ранее отмечал Вячеслав Володин, пандемия показала, насколько важно развивать электронный формат госуслуг. По его мнению, создание единой цифровой платформы в сфере занятости расширит возможности трудоустройства для граждан, упростит для работодателей поиск персонала, а также позволит снять межрегиональные барьеры и максимально приблизит всю систему к нуждам людей.

Кроме того, законом предусмотрены дополнительные возможности для пенсионеров: они смогут проходить профессиональное обучение в системе службы занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания.



Федеральный закон вступит в силу 1 июля 2021 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу.