Компании МСП, не имеющие необходимого залога, благодаря национальной гарантийной системе и новому «зонтичному механизму гарантий» к 2025 году привлекут 3 трлн рублей банковского финансирования. Об этом сообщается в релизе «Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства».

В релизе отмечается, что в настоящее время Корпорация МСП при поддержке правительства готовит к запуску механизм «зонтичных поручительств». Он будет запущен уже в текущем году и даст возможность бесшовного получения кредитов с поручительством Корпорации МСП для предпринимателей, вдвое сократит сроки выдачи кредитов банками, устранит потребность в предоставлении дублирующих документов и прохождении лишних процедур. Все эти изменения происходят в рамках национального проекта по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«К 2025 году компании МСП привлекут 3 триллиона рублей банковского финансирования в рамках национальной гарантийной системы, во многом благодаря новому «зонтичному механизму гарантий». В первую очередь эта мера поддержки актуальна для предпринимателей, у которых нет необходимого залога для получения кредита», — подчеркнул гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сейчас предприниматель, у которого не хватает обеспечения по кредиту, должен сначала обратиться в банк-партнер участника НГС (Корпорация МСП, МСП Банк, РГО) для формирования пакета документов и передачи его участнику НГС для принятия решения. Только после этого банк предоставляет финансирование с гарантийной поддержкой участника НГС. В зависимости от качества проработки сделки со стороны банка-партнера на все это может уходить до нескольких месяцев. Новый механизм сделает процесс взаимодействия банка и участников НГС незаметным для клиента.

Благодаря запуску нового механизма «зонтичных поручительств» корпорация обеспечит дополнительный объем кредитования малого и среднего бизнеса в объеме не менее 600 млрд рублей к 2024 году. При этом консолидированный объем финансовой поддержки в рамках национальной гарантийной системы до 2024 года превысит 2,3 трлн рублей, а к 2025 году составит порядка 3 трлн рублей кредитов, полученных МСП, не имеющими достаточного залога.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что в этом году будут запущены новые механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в кредитовании. В частности, Корпорация МСП будет выдавать поручительства по кредитам банков-партнеров, возьмет на себя часть рисков малого и среднего бизнеса. Новый «зонтичный механизм гарантий» позволит предпринимателям привлечь 600 млрд рублей до 2024 года.

Правительство сформировало новый пакет поддержки МСП
Правительство сформировало новый пакет поддержки МСП

От правительства может потребоваться около 15 млрд рублей, оценили эксперты.