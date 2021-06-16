Компании МСП, не имеющие необходимого залога, благодаря национальной гарантийной системе и новому «зонтичному механизму гарантий» к 2025 году привлекут 3 трлн рублей банковского финансирования. Об этом сообщается в релизе «Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства».

В релизе отмечается, что в настоящее время Корпорация МСП при поддержке правительства готовит к запуску механизм «зонтичных поручительств». Он будет запущен уже в текущем году и даст возможность бесшовного получения кредитов с поручительством Корпорации МСП для предпринимателей, вдвое сократит сроки выдачи кредитов банками, устранит потребность в предоставлении дублирующих документов и прохождении лишних процедур. Все эти изменения происходят в рамках национального проекта по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«К 2025 году компании МСП привлекут 3 триллиона рублей банковского финансирования в рамках национальной гарантийной системы, во многом благодаря новому «зонтичному механизму гарантий». В первую очередь эта мера поддержки актуальна для предпринимателей, у которых нет необходимого залога для получения кредита», — подчеркнул гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сейчас предприниматель, у которого не хватает обеспечения по кредиту, должен сначала обратиться в банк-партнер участника НГС (Корпорация МСП, МСП Банк, РГО) для формирования пакета документов и передачи его участнику НГС для принятия решения. Только после этого банк предоставляет финансирование с гарантийной поддержкой участника НГС. В зависимости от качества проработки сделки со стороны банка-партнера на все это может уходить до нескольких месяцев. Новый механизм сделает процесс взаимодействия банка и участников НГС незаметным для клиента.

Благодаря запуску нового механизма «зонтичных поручительств» корпорация обеспечит дополнительный объем кредитования малого и среднего бизнеса в объеме не менее 600 млрд рублей к 2024 году. При этом консолидированный объем финансовой поддержки в рамках национальной гарантийной системы до 2024 года превысит 2,3 трлн рублей, а к 2025 году составит порядка 3 трлн рублей кредитов, полученных МСП, не имеющими достаточного залога.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что в этом году будут запущены новые механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в кредитовании. В частности, Корпорация МСП будет выдавать поручительства по кредитам банков-партнеров, возьмет на себя часть рисков малого и среднего бизнеса. Новый «зонтичный механизм гарантий» позволит предпринимателям привлечь 600 млрд рублей до 2024 года.