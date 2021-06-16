Банк России допускает снижение объемов выдачи льготной ипотеки, если программа будет продлена на более жестких условиях, заявил глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов в ходе брифинга.

«Если она [программа льготной ипотеки] в таком виде будет модифицирована, как было озвучено, то там может быть сокращение существующих объемов в силу того, что на некоторых рынках, в частности в крупных городах, это будет существенным ограничивающим фактором. Дополнительно предполагается, что ставка будет увеличена, а это тоже может влиять на спрос», — считает Данилов.

Глава департамента ЦБ добавил, что общий спрос на ипотеку в текущем году может сохраниться и по итогам года рост ипотечного кредитования может составить около 20%.

«С другой стороны, может расти и общий спрос. Где-то будет снижаться в рамках льготной программы, где-то может расти спрос в целом. Общая динамика будет такая, что второй квартал будет выше первого, а дальше будет зависеть от того, насколько будет модифицирована программа. Возможно, что все-таки темп пойдет на спад. Но в любом случае по году все равно в районе 20% мы увидим. Это такая очень пока приблизительная оценка, не какой-то прогноз, потому что пока нет достаточных вводных данных», — добавил он.