В Госдуме прошел второе чтение законопроект о внесудебной блокировке мошеннических сайтов, разработанный во исполнение поручения президента РФ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Законопроект был внесен председателем Госдумы Вячеславом Володиным совместно с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, членами Совфеда и депутатами всех думских политических фракций.

В соответствии с ним ЦБ сможет инициировать ограничение доступа к мошенническим сайтам, которые вводят пользователей в заблуждение из‑за сходства доменных имен, оформления или содержания с сайтами настоящих финансовых организаций, к сайтам с предоставлением на российской территории финансовых услуг лицами, не имеющими права их оказывать, а также к сайтам, связанным с финансовыми пирамидами.

Центробанк также сможет обращаться в суд с заявлением об ограничении доступа к сайтам, распространяющим информацию о неправомерном доступе к информационным системам кредитных организаций или некредитных финансовых организаций. Рассмотрение дел о блокировке сайтов мошенников будет проходить в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Устанавливается, что решение о блокировке принимает генеральный прокурор или его заместитель на основании обращения главы регулятора или его заместителя.



В случае принятия закон вступит в силу 1 декабря 2021 года.