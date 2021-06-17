Бесплатный онлайн-митап IT-компании «Крок» и Nopaper «Банк будущего: отказ от бумаги для роста прибыли» пройдет 22 июня в 16:00 мск.

Отказ от бумаги в финансовых организациях стал модным трендом, но не всегда ставка на тренд дает экономический эффект. На совместном онлайн-митапе IT-компании «Крок» и разработчика продукта для банковской цифровизации Nopaper эксперты расскажут об актуальной проблематике в отрасли и преимуществах перехода на безбумажный формат на примере конкретных банковских процессов и реальных кейсов.

Онлайн-митап построен в формате живой дискуссии нескольких экспертов разных профилей, что позволит погрузиться в специфику темы со всех ракурсов: с точки зрения банковской отрасли в целом, с точки зрения IT и с точки зрения выгодополучателя — непосредственно банка и его клиентов.

Программа:

Ориентируемся в трендах / Текущие задачи банков и возможные пути их решения.

Цифровизация на стыке интересов / Какие выгоды от каких IT-решений получают разные функциональные подразделения банка.

Поддерживаем юридическую значимость / Как перейти в цифру и не нарушить действующее законодательство.

Кредитование в рознице / Обеспечиваем онлайн-взаимодействие клиента и банка для быстрых продаж.

Мгновенный онбординг малого и среднего бизнеса / Выстраиваем дистанционное банковское обслуживание с быстрым резервированием расчетных счетов и оформлением РКО.

Ускоряем внутренние процессы / Как организовать кадровый документооборот на удаленке и сократить издержки.

На практике / Как УБРиР перешел на цифру и стал обслуживать клиентов в семь раз быстрее и дешевле.

Обратная связь / Ответы на вопросы участников онлайн-митапа.

Кому будет полезно:

заместителям правления банков;

операционным директорам;

руководителям департаментов цифрового банкинга, управления рисками и андеррайтинга;

руководителям управлений кредитования, инвестиций, розничного и корпоративного бизнеса;

руководству HR-подразделений и делопроизводства;

CIO, специалистам, которые отвечают за цифровую трансформацию финансовой организации.

Спикеры:

руководитель направления управление контентом и документооборот IT-компании «Крок» Алексей Пестерев;

директор по решениям для банковской отрасли IT-компании «Крок» Василий Куць;

руководитель по созданию и развитию цифровых продуктов УБРиР Виталий Егоров;

сооснователь сервиса Nopaper, борт № 1 в Abanking Николай Адеев;

сооснователь сервиса Nopaper, коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.

Чтобы получить ссылку для подключения к митапу, нужно зарегистрироваться.