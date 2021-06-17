Бесплатный онлайн-митап IT-компании «Крок» и Nopaper «Банк будущего: отказ от бумаги для роста прибыли» пройдет 22 июня в 16:00 мск.
Отказ от бумаги в финансовых организациях стал модным трендом, но не всегда ставка на тренд дает экономический эффект. На совместном онлайн-митапе IT-компании «Крок» и разработчика продукта для банковской цифровизации Nopaper эксперты расскажут об актуальной проблематике в отрасли и преимуществах перехода на безбумажный формат на примере конкретных банковских процессов и реальных кейсов.
Онлайн-митап построен в формате живой дискуссии нескольких экспертов разных профилей, что позволит погрузиться в специфику темы со всех ракурсов: с точки зрения банковской отрасли в целом, с точки зрения IT и с точки зрения выгодополучателя — непосредственно банка и его клиентов.
Программа:
- Ориентируемся в трендах / Текущие задачи банков и возможные пути их решения.
- Цифровизация на стыке интересов / Какие выгоды от каких IT-решений получают разные функциональные подразделения банка.
- Поддерживаем юридическую значимость / Как перейти в цифру и не нарушить действующее законодательство.
- Кредитование в рознице / Обеспечиваем онлайн-взаимодействие клиента и банка для быстрых продаж.
- Мгновенный онбординг малого и среднего бизнеса / Выстраиваем дистанционное банковское обслуживание с быстрым резервированием расчетных счетов и оформлением РКО.
- Ускоряем внутренние процессы / Как организовать кадровый документооборот на удаленке и сократить издержки.
- На практике / Как УБРиР перешел на цифру и стал обслуживать клиентов в семь раз быстрее и дешевле.
- Обратная связь / Ответы на вопросы участников онлайн-митапа.
Кому будет полезно:
- заместителям правления банков;
- операционным директорам;
- руководителям департаментов цифрового банкинга, управления рисками и андеррайтинга;
- руководителям управлений кредитования, инвестиций, розничного и корпоративного бизнеса;
- руководству HR-подразделений и делопроизводства;
- CIO, специалистам, которые отвечают за цифровую трансформацию финансовой организации.
Спикеры:
- руководитель направления управление контентом и документооборот IT-компании «Крок» Алексей Пестерев;
- директор по решениям для банковской отрасли IT-компании «Крок» Василий Куць;
- руководитель по созданию и развитию цифровых продуктов УБРиР Виталий Егоров;
- сооснователь сервиса Nopaper, борт № 1 в Abanking Николай Адеев;
- сооснователь сервиса Nopaper, коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.
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