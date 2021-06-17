Открыта регистрация на форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2021, который состоится 10—12 ноября в Сочи.

Finopolis традиционно собирает на своей площадке представителей финансовой и IT-индустрий, бизнеса и органов власти. Планируется, что в этом году к ним присоединятся эксперты из научной сферы, а также образования.

Гости форума смогут увидеть новейшие достижения финансовых технологий и обменяться передовыми идеями в этой области.

В 2019 году Finopolis посетили более 1 700 участников из 37 стран.

С подробной информацией об условиях участия можно ознакомиться на сайте форума .