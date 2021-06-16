Кафе и рестораны, чьи ежегодные доходы не будут превышать 2 млрд рублей, будут освобождены от уплаты НДС. Соответствующий законопроект Госдума приняла в среду, 16 июня, в третьем окончательном чтении, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс РФ, затрагивает вопросы налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на доходы физических лиц, налогообложения доходов иностранных организаций, налога на прибыль организаций, упрощенной системы налогообложения, государственной пошлины, налога на добычу полезных ископаемых, а также страховых взносов.



Так, согласно закону, от налогообложения на территории России освобождаются рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии, включая выездное обслуживание.

Отмечается, что освобождаться от НДС будут предприятия, если за предшествующий календарный год сумма доходов не превысила в совокупности 2 млрд рублей. Удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов таких организаций или индивидуальных предпринимателей должен составлять не менее 70%.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме, анонсировал пилотный проект, который поможет предприятиям общественного питания плавно перейти с упрощенного на обычный режим налогообложения. В частности, тех, у кого годовая выручка не превышает 2 млрд рублей в год, освободят от уплаты НДС с 2022 года.

