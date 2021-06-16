Годовая инфляция в мае находилась в диапазоне от 3,31% в Ненецком автономном округе до 8,12% в Калмыкии, говорится в материалах регулятора.

«Продолжилось ускорение роста цен на непродовольственные товары под влиянием дальнейшего расширения спроса, опережающего возможности увеличения предложения. Оно усиливалось ростом издержек. В частности, заметно возросли темпы удорожания стройматериалов на фоне повышения мировых цен на металлы и древесину», — сказано в релизе.

Как поясняет Банк России, рост затрат производителей нашел отражение в ускорении роста цен на мясные и молочные продукты, которое внесло значимый вклад в увеличение продовольственной инфляции. Инфляция на рынке услуг в мае почти не изменилась при разнонаправленной динамике цен в его отдельных сегментах. Так, годовые темпы роста цен на жилищные и гостиничные услуги увеличились, на услуги транспорта и зарубежного туризма — замедлились.

Ускорение инфляции происходило во всех федеральных округах. Наибольшим оно было в Северо-Западном федеральном округе, где существенное увеличение годового темпа роста цен на продовольствие было дополнено ускорением роста цен на услуги на фоне расширения спроса на внутренний туризм в условиях ограничений на зарубежные поездки. Менее всего инфляция возросла в регионах Северного Кавказа, где повышение темпов роста продовольственных цен оказалось более сдержанным благодаря высокой насыщенности рынка тепличных овощей. При этом уровень инфляции в целом и уровень продовольственной инфляции на Северном Кавказе остаются наиболее высокими.