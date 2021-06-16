Банк «Уралсиб» предлагает премиальную бизнес-карту Mastercard Business Preferred для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Карта выпускается в рублях и иностранной валюте — долларах и евро, уточняется в сообщении кредитной организации.

Бизнес-карта позволяет клиенту вносить выручку на свой расчетный счет, оплачивать командировочные, представительские и другие расходы, иметь круглосуточный доступ к средствам на карте и осуществлять оперативный контроль по операциям.

По информации «Уралсиба», карта предусматривает кешбэк в размере до 7% (максимум 5 тыс. рублей в месяц), снятие наличных в банкоматах банка в сумме до 100 тыс. рублей в месяц бесплатно, повышенные лимиты на снятие наличных и оплату покупок в магазинах/Интернете, до 3% годовых на остаток по карточному счету и бесплатный СМС-сервис.

По карте также предлагается консьерж-сервис (юридическая и бухгалтерская помощь, заказ авиа- и железнодорожных билетов, подбор и бронирование отелей, аренда автомобилей, доставка цветов и ряд других услуг) и сервис Lounge Key, дающий держателям карт и их гостям два бесплатных доступа в бизнес-залы аэропортов в год.



Для получения карты нужно заполнить онлайн-заявку на сайте, дождаться СМС-оповещения от банка об итогах ее рассмотрения, после чего можно оформить документы с сотрудником банка.