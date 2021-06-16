Госдума в среду приняла во втором чтении законопроект, который позволит защитить от взыскания минимальный доход должников, сообщает ТАСС.

Законопроект дает право гражданам-должникам обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счет, с которого нельзя будет списывать сумму на уровне прожиточного минимума трудоспособного человека (12 702 рубля по состоянию на 2021 год. — Прим. ТАСС). Если у должника есть иждивенцы, то они также будут учитываться при расчете данной суммы. При этом данное правило не будет распространяться на взыскание алиментов, возмещение вреда, причиненного здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, ущерба, причиненного преступлением.

В редакции первого чтения данный перечень также включал компенсацию морального вреда, уплату административного или судебного штрафа, задолженности по ЖКХ и другие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды. Поправками ко второму чтению Госдума данные платежи исключила. Таким образом, их также нельзя будет списать со счета, на котором хранится гарантированный доход должника.

«Законопроект направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Недопустимо за долги лишать человека средств к существованию», — заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.



В случае принятия закона он вступит в силу с 1 февраля 2022 года.