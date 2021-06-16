Структурный профицит ликвидности банковского сектора РФ в мае снизился на 0,6 трлн рублей. Как поясняется в новом выпуске комментария Центробанка «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» , это произошло в результате стремления отдельных банков поддерживать высокие остатки на своих корсчетах и выполнить усреднение обязательных резервов с опережением.

В среднем за майский период у обязательных резервов структурный профицит ликвидности составил 1,6 трлн рублей (за апрельский период усреднения показатель составил также 1,6 трлн). На начало июня профицит ликвидности снизился относительно начала мая на 0,6 трлн рублей и составил 1,4 трлн.

«Снижение профицита ликвидности в конце мая было связано со стремлением отдельных банков поддерживать высокие остатки на своих корсчетах и выполнить усреднение обязательных резервов с опережением. Это привело к соответствующему снижению остатков средств на депозитных счетах в Банке России. Кроме того, росту корсчетов в отдельные дни периода усреднения способствовало увеличение спроса на кредиты Банка России по фиксированной ставке со стороны некоторых банков, в том числе в результате влияния требований по выполнению системно значимыми кредитными организациями (СЗКО) норматива краткосрочной ликвидности», — отмечается в обзоре.

Так, операции по бюджетному каналу в мае привели к притоку ликвидности в банковский сектор в объеме 0,5 трлн рублей на чистой основе. Доходы бюджета увеличились, в том числе в связи с перечислением дивидендов СберБанка в бюджет в размере 0,2 трлн рублей.

«Однако в результате роста бюджетных расходов, в том числе из‑за выплаты субсидий банкам по программе ФОТ 2.01 в размере 0,4 трлн рублей, а также роста размещений временно свободных бюджетных средств в банках Федеральным казначейством приток ликвидности в банковский сектор по бюджетному каналу превысил ее отток», — поясняет регулятор.

Объем наличных денег в обращении в мае ожидаемо снизился — приток средств в банки составил 0,2 трлн рублей. В конце апреля перед длинными праздниками спрос на наличные деньги заметно возрос, однако после их завершения средства в сопоставимом объеме вернулись в банки. Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2021 года сохранен на уровне 0,9–1,5 трлн рублей.