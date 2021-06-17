Россия заняла 53-е место в мире по показателям устойчивого экономического развития. Данные соответствующего рейтинга за 2020 год, основанного на оценке SEDA (Sustainable Economic Development Assessment — оценка устойчивого экономического развития), приводятся в сообщении консалтинговой компании BCG.

Как следует из материалов к рейтингу, для выставления стране единой оценки агрегируются оценки по десяти параметрам SEDA: это доходы, экономическая стабильность, занятость, здоровье, образование, инфраструктура, равенство, гражданское общество, управление, окружающая среда.

«По данным исследования SEDA, общая оценка России составляет 56,4 балла — это самый высокий показатель для нашей страны за всю историю наблюдений. Россия улучшила свой общий результат на 3,49 балла по сравнению с 2016 годом, тогда как Китай продвинулся на 3,15 балла за этот период. В области экономической стабильности Россия достигла самых заметных улучшений, повысив результат с 72 до 80. Благодаря довольно высокой способности конвертации богатства в благосостояние граждан — 1,12 — наша страна занимает [по этому параметру] 33-е место в мире. Исследование также выявило положительную динамику в области экологии и цифровизации», — комментирует управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики по работе с госсектором в России Дмитрий Гаранин.

Авторы исследования констатируют, что страны, инвестирующие в различные аспекты развития общества и успешно конвертирующие богатство в благосостояние, смогли смягчить социально-экономические последствия пандемии. При этом COVID-19 привел к росту социальной напряженности, повышению уровня безработицы и сбоям в системах здравоохранения даже в странах с высоким уровнем доходов. В странах с низкими доходами и в развивающихся странах пандемия увеличила уровень неравенства.

«Страны с высоким общим SEDA, как правило, сумели смягчить падение экономических показателей и рост уровня безработицы. Таким образом, благополучие послужило своего рода стабилизатором, позволяя странам выдерживать потрясения и потенциально способствуя более быстрому восстановлению после окончания кризиса», — отмечают аналитики.



Ключевым выводом отчета стало то, что несмотря на продолжающуюся борьбу с пандемией, странам необходимо учитывать долгосрочную перспективу и делать инвестиции, которые приведут к более быстрому и устойчивому прогрессу в ходе предстоящего восстановления. В качестве фокуса таких инвестиций в исследовании выделяются три направления: борьба с изменениями климата, инвестиции в цифровизацию и укрепление систем социальной защиты для обеспечения инклюзивного и справедливого роста.