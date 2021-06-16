Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 42 копейки к предыдущему закрытию и составил 71,7575 рубля. С начала торговой сессии было проведено 37,3 тыс. сделок на 2,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 71,62—72,33 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,95 рубля, уменьшившись на 60 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 7 тыс. сделок на 274,2 млн евро по курсам от 86,8 до 87,5525 рубля за евро.

Рубль толкает вверх не только нефть, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. «Российская валюта заложила много положительных ожиданий относительно итогов встречи презентов Путина и Байдена, хотя совершенно понятно, что рассчитывать на диалог вне рамок протокола очень сложно. Доллар к вечеру падает к 71,82 рубля и может отойти к 71,7 рубля, но складывается впечатление, что рост рубля все же избыточен, и на площадке это отлично понимают. Евро стоит 87,12 рубля и может продолжать двигаться в диапазоне 87—88 рублей», — комментирует эксперт.



