Парламентарии России и Белоруссии обсудили возможность распространения действия договоров ОСАГО на всю территорию Союзного государства. Как сообщается на сайте Госдумы РФ, эта тема стала одной из ключевых на 60-й сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

В настоящее время в странах действуют разные системы ОСАГО. Договоры внутреннего страхования, заключенные в одном государстве, не действуют на территории другого. При выезде за пределы государства регистрации транспортного средства его владелец вынужден заключать дополнительный договор международного страхования «Зеленая карта» (минимум на 15 дней) либо договор страхования в государстве въезда (в Белоруссии — минимум на 15 дней, в России — от пяти дней), напоминают депутаты.



В связи с этим комиссии парламентского собрания по законодательству и регламенту было поручено организовать разработку проекта модельного законодательного акта «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» с целью унификации законодательства Белоруссии и РФ в данной сфере, сообщают в Думе.