Единый подход к правилам выплаты дивидендов госкомпаниями заложит основу для их приватизации и вывода на IPO. Об этом журналистам сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Такой подход позволит, с одной стороны, увеличить доходы федерального бюджета от дивидендов и обеспечить необходимые ресурсы для бюджетной системы, в том числе для выполнения задач, определенных национальными целями развития до 2030 года. С другой — увеличить инвестиционную привлекательность российских акций, а следовательно, привлечь большее число долгосрочных, а не спекулятивных инвесторов. Это поможет заложить основу для приватизации активов и вывода государственных акционерных обществ на IPO», — отметил Силуанов.

По его словам, вопрос дивидендной политики является ключевым для правительства. «Вопрос дивидендной политики госкомпаний является ключевым для нас. Мы всегда настаивали на едином подходе для всех акционерных обществ при выплате дивидендов, акции которых находятся в федеральной собственности. Такой подход правительство РФ закрепило в соответствующем распоряжении. Документ предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 50% прибыли акционерных обществ по МСФО, а также устанавливает четкие правила расчета», — добавил Силуанов.

Ранее пресс-служба Кабмина сообщила, что госкомпании будут направлять на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли.