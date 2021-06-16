Кредитные ставки в марте-апреле оставались невысокими, но в мае наметились признаки постепенного их повышения, говорится в обзоре Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

«К I кварталу 2021 года тенденция к снижению рублевых кредитных ставок, преобладавшая в предшествующем году, исчерпалась. Формирующиеся ожидания повышения ключевой ставки и конкуренция за вкладчиков, ограничивающая возможности удешевления фондирования, оказывали повышательное давление на ставки по кредитам. В то же время конкуренция на кредитном рынке сдерживала рост ставок», — замечает регулятор.

В результате в первые месяцы текущего года на основных сегментах кредитного рынка ставки колебались около уровня, сложившегося к концу 2020 года. Изменения ставок в первые месяцы в значительной мере определялись колебаниями структуры рынка.

В частности, в корпоративном сегменте рынка в марте ставка по долгосрочным кредитам составила 7% годовых, в том числе по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства — 7,6% годовых. Ставка по ипотечным кредитам составила 7,2% годовых (в том числе по кредитам на первичном рынке — 5,9%), ставка по долгосрочным автокредитам — 11,8% годовых. Все названные выше ставки находились в пределах диапазона значений за три предшествующих месяца, замечает ЦБ.

Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

«Принятые Банком России решения о повышении ключевой ставки в марте и апреле создали предпосылки для повышения кредитных ставок. По итогам апреля ставка по кредитам населению сроком до одного года составила 13,7% годовых (месячный прирост на 0,57 п. п.), по краткосрочным автокредитам — 8,5% годовых, а по долгосрочным — 12,1% (прирост на 0,51 и 0,28 п. п. соответственно). Эти ставки превысили максимальный уровень I квартала или вышли на верхнюю границу квартальных значений, отражая изменение тенденции в динамике ставок. Исключением стал сегмент ипотечных кредитов с ДДУ, на котором банки, конкурируя за заемщиков по программам льготного кредитования, преимущественно снижали ставки», — сказано в обзоре.

Дальнейший рост объемов ипотечного кредитования, подпитываемый ожиданиями прекращения программы льготного кредитования и конкуренцией банков за заемщика, и соответствующее увеличение их доли в оборотах рынка привели к небольшому снижению средней ставки по долгосрочным розничным кредитам. В мае крупные банки продолжали корректировать процентную политику, повышая ставки по нельготной ипотеке и другим стандартным кредитным продуктам.

«В сочетании с растущими ставками по депозитам и, соответственно, удорожанием банковского фондирования это позволяет ожидать в конце II и в III квартале 2021 года повышения кредитных ставок, соразмерного росту инфляции и ключевой ставки, что будет сдерживать избыточный рост спроса и связанные с ним риски для ценовой и финансовой стабильности», — заключает ЦБ.

