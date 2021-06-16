Иностранные инвесторы в мае впервые с ноября 2020 года были нетто-продавцами валюты на рынке, свидетельствуют данные о покупках валюты на биржевом и внебиржевом рынках. Кроме того, продолжили расти их длинные позиции по рублю на рынке валютных свопов. Такие данные представлены в обзоре Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

Рубль укрепился в мае к доллару по итогам месяца на 2,4%, до 73,43 рубля. В меньшей степени он укрепился к евро и китайскому юаню — на 0,8%.

«В целом укрепление рубля объяснялось позитивным внешним фоном и снижением санкционных рисков. Большинство валют стран с формирующимся рынком (СФР) укреплялось по отношению к доллару США. Индекс валют СФР, рассчитываемый JP Morgan, вырос на 1,9%», — сказано в обзоре.

Помимо этого, продолжили расти цены на нефть, а из‑за ужесточения денежно-кредитной политики в России вырос дифференциал ставок.