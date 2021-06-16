Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о совершенствовании порядка государственной регистрации актов гражданского состояния и упрощении получения государственных услуг в органах ЗАГС, сообщили РАПСИ в пресс-службе Министерства юстиции РФ.

«В настоящее время в законодательстве закреплен территориальный принцип регистрации актов в зависимости от места жительства граждан, места наступления какого-либо события (например, рождение ребенка) или места хранения записи акта, с которой необходимо провести необходимые юридически значимые действия. Федеральным законом предлагается закрепить возможность обращения граждан в любой орган ЗАГС по их выбору, что позволит сделать получение соответствующих государственных услуг более доступным и современным», — уточнили в Минюсте.

Также законопроектом предусмотрено наделение правительства РФ полномочием определять особенности государственной регистрации рождения и смерти в целях внедрения суперсервисов «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека».

«Суперсервисы позволят предоставлять все государственные услуги, необходимые в указанных жизненных ситуациях, без личного посещения заявителями органов, предоставляющих государственные услуги», — отметили в пресс-службе.