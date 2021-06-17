📰 Активность фондов по привлечению клиентов в 2021 году будет восстанавливаться по сравнению с 2020 годом, пишет «Коммерсант» . НПФ успели наладить операционные процессы и переформатировали работу с агентами. Граждане между тем по-прежнему подают в основном досрочные заявления на перевод пенсионных накоплений, теряя инвестиционный доход. Поменять страховщика досрочно в этом году решились уже почти 39 тыс. человек. Впрочем, в этой кампании потеря дохода будет только за один год, так как в текущем году начался новый пятилетний цикл накопления. Участники рынка уверены, что возрастание объемов привлечения связано с отсутствием режима самоизоляции, вводимого в прошлом году.

📰 Бизнес в целом поддерживает решение властей Москвы и Подмосковья о введении обязательной вакцинации для работников сферы услуг с 16 июня, пишут «Известия» . Прививочную кампанию многие организации планируют проводить массово: вызывать медицинские бригады на место работы и прививать сразу всех сотрудников. Труднее проконтролировать вакцинацию самозанятых, трудящихся в этих отраслях, например, таксистов, курьеров, работников индустрии красоты. Однако многие, не желая вакцинироваться, могут уволиться и стать самозанятыми или вовсе работать нелегально, опасаются эксперты. В таком случае заставить привиться эту категорию граждан будет почти невозможно, полагают они.

📰 Верховный суд РФ закрепил право кредиторов требовать привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц (КДЛ) даже вне дел о банкротстве, пишет «Коммерсант» . Речь идет о ситуациях, когда на проведение процедуры у задолжавшей компании нет денег, а долг просужен. Юристы ожидают роста популярности таких исков, так как инструмент выгоднее банкротства. Но доказать вину КДЛ при этом будет непросто. По мнению экспертов, подход ВС отражает «тренд последних лет на ужесточение субсидиарной ответственности, делая ее фактически неотвратимой». Они уверены, что внимание ВС к вопросу, безусловно, простимулирует кредиторов к тому, чтобы чаще обращаться за защитой своих прав вне рамок дела о банкротстве.

📰 Средний размер чаевых официантам в кафе и ресторанах, которые были отправлены онлайн, в конце весны и начале лета составил 326 рублей, что на 25% превысило этот же показатель за март — апрель (260 рублей), пишет РБК со ссылкой на данные экспертов CloudPayments. На первом месте по размеру онлайн-чаевых оказались заведения Сочи и курортов Краснодарского края — в среднем 351 рубль. Кроме того, максимальная сумма онлайн-чаевых за одну трансакцию в ресторанах и кафе в курортный период составила 10 тыс. рублей и была выплачена в одном из заведений Сочи. Также в сезон отпусков изменились и текстовые комментарии к таким платежам: стало больше комплиментов и шуток.