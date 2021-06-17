Стоимость кредитных продуктов увеличится вслед за изменением ключевой ставки, рассказали «Известиям» в банках из топ-50. По оценкам представителей кредитных организаций, в ближайшее время неизбежно удорожание кредитных продуктов. Ставки на кредиты вырастут в диапазоне 0,5—1 п. п., а на депозиты — 0,2—0,3 п. п., полагает зампред правления Абсолют Банка Антон Павлов. В МТС Банке считают, что стоимость кредитных продуктов на рынке увеличится на 0,3—0,5 п. п. в скором времени. С большой вероятностью изменения коснутся рыночных ставок по ипотеке и автокредитам, уверены в Росбанке. Повышение ключевого показателя на 50 б. п. ускорит рост процентов по кредитам и депозитам, но вряд ли повлияет на выбранную стратегию каждой организации по конкретному продукту, считает руководитель управления клиентского счастья Райффайзенбанка Кирилл Матвеев.

В ряде финансовых организаций заранее учли грядущее изменение, повысив доходность по вкладам. В Почта Банке рассказали, что подняли ставки по депозитным программам и запустили новые предложения с улучшенными условиями. ВТБ в июне повысил доходность по депозиту на срок 1,5 года и установил дополнительную надбавку по нему. Доходность по вкладам скорректировали в Райффайзенбанке, в «Ренессанс Кредите». В УБРиР отметили, что с 14 июня подняли проценты по ряду вкладов.

ЦБ: банки будут повышать ставки по депозитам в борьбе за вкладчиков Доходность розничных вкладов в апреле возросла вслед за повышением ключевой ставки, годовой прирост портфеля депозитов населения по‑прежнему ускорялся за счет текущих счетов.

Некоторые банки играют против ключевой ставки ЦБ, снижая ставки по ипотеке и кредитам наличными. На такой шаг пошли в ВТБ, УБРиР, Промсвязьбанке и ОТП Банке.

Дальнейший рост ставок по кредитам и депозитам после недавнего решения регулятора об очередном повышении ключевого показателя неизбежно, отметил аналитик «Финама» Игорь Додонов. Прежде всего повысится доходность по вкладам, проценты по которым в ближайший месяц могут вырасти в пределах 0,5 п. п., считает он. Рост ставок по банковским кредитам будет пропорциональным повышению ключевой, хотя и не произойдет одномоментно, а растянется на несколько недель, пояснил старший управляющий директор НКР Александр Проклов. Можно предположить, что банки также начнут заблаговременно готовиться к следующему раунду повышения ставки, добавил он. По словам Додонова, в более отдаленной перспективе динамика банковских ставок будет зависеть от траектории ключевого показателя, который будет определяться ситуацией в экономике. К концу года базовая ставка может подняться до 6—6,25%, чего должно быть достаточно для контроля над инфляцией. Тогда проценты по депозитам могут повыситься на 1—1,5 п. п. от текущего уровня, кредитам — на 1 п. п., спрогнозировал он.