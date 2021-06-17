Московская биржа разрабатывает новую технологию торгов иностранными ценными бумагами — появится возможность проводить сделки с ними в иностранной валюте, плюс существенно расширится список ценных бумаг, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. По их информации, ликвидность будут обеспечивать маркетмейкеры, предоставляющие собственную ликвидность, и провайдеры, предоставляющие ликвидность с иностранных площадок. В случае попыток мэтчинга (встречных заявок) с провайдерами они будут исполнять сначала заявки на иностранной площадке, а потом подтверждать сделку на Мосбирже. Реализация проекта планируется на осень текущего года.

По словам директора департамента рынка акций Московской биржи Бориса Блохина, ценные бумаги американских компаний будут номинированы в долларах, европейских компаний — в евро. До конца года биржа собирается существенно увеличить число торгуемых иностранных ценных бумаг, до 500 наименований. Будут использоваться провайдеры ликвидности, юридически ими смогут быть участники торгов и их клиенты, в том числе российские, у которых есть выход на иностранные биржи, пояснил Блохин.

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Как сообщил президент Ассоциации НП РТ» Роман Горюнов, принцип best execution предполагает, что любой участник торгов при заключении сделок получает сервис, использующий сравнение твердых цен маркетмейкеров или инвесторов локального (российского) рынка с ценами на оригинальных площадках в часы их работы. По его словам, после подачи клиентом брокера заявки на сделку внутри инфраструктуры биржи происходит проверка на лучшую цену исполнения, и если цена на иностранной площадке лучше, то клиринговый центр биржи исполняет сделку на иностранной площадке и одновременно делает исполнение по той же цене на Санкт-Петербургской бирже для клиента брокера.

Для трейдеров основным отличием торгов иностранными акциями на двух биржах была валюта: если на Санкт-Петербургской бирже они идут в долларах, то на Московской бирже — в рублях. Не все крупные брокеры дают клиентам доступ к торгам иностранными бумагами на Московской бирже. Как сообщил источник на рынке, в ближайшее время это сделает «Тинькофф».