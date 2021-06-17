Счетная палата предложила скорректировать условия программы льготной ипотеки после 1 июля 2021 года. Об этом говорится в отчете Счетной палаты о результатах оценки о результативности выделения в 2019—2020 годах средств федерального бюджета на поддержку рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства.

Так, СП предложила рассмотреть возможность корректировки условий программы льготной ипотеки в случае продления ее действия после 1 июля 2021 года в целях ориентации мер поддержки по указанной программе на нуждающиеся в улучшении жилищных условий категории граждан или установления ограничения для участия в программе гражданина (домохозяйства) однократно.

Ведомство предлагает рассмотреть возможность корректировки условий семейной ипотеки: снизить ставку для семей, родивших третьего и последующих детей, в том числе распространить такое снижение на уже действующие ипотечные кредиты в рамках программы, говорится в документе.

Глава СП: льготную ипотеку стоит сохранить как антикризисную меру По словам Кудрина, впоследствии данная мера должна быть применима только для отдельных категорий граждан.

СП также допускает применение на территории ДФО и на сельских территориях РФ альтернативных механизмов стимулирования улучшения жилищных условий граждан, в том числе прямых субсидий (грантов) семьям на покупку, строительство, ремонт жилья (включая индивидуальные жилые дома), предоставление доступного арендного и социального жилья. Необходимо и проработать вопрос об установлении контроля за соблюдением застройщиками сроков ввода в эксплуатацию проектов жилищного строительства, реализуемых в рамках программы кредитования застройщиков по льготным ставкам, говорится в отчете СП.

Реализуемые государством меры существенно поддержали строительную отрасль в период пандемии, отметили в Счетной палате. Но меры также привели к росту цен на жилье. В 2020 году стоимость первичного жилья в России поднялась на 12% по сравнению с 2019-м, говорится в отчете. «Программа оказала ограниченное воздействие на строительную отрасль: за ней обратилось менее 10% застройщиков (275 организаций). При этом более 84% средств господдержки было предоставлено застройщикам, зарегистрированным в трех регионах: Москва (порядка 70%), Санкт-Петербург (8%) и Московская область (6%)», — отметило ведомство.

Также в отчете СП предупреждает об опасности нового макроэкономического кризиса в России из-за ускоренного роста ипотечного кредитования, который не соответствует темпам роста строительства и разгоняет цены на жилье, пишет РИА Новости .

«Помимо потенциального снижения доступности покупки жилья, форсированный рост ипотечного кредитования может иметь негативные последствия для макроэкономической устойчивости. Как показали исследования, более высокая долговая нагрузка частного сектора повышает вероятность возникновения кризисов. Она усиливает посткризисные рецессии в экономике и их продолжительность», — говорится в отчете. Основным фактором поддержания доступности жилья, по мнению аудиторов, должна быть не ипотека, а высокий и устойчивый рост доходов населения, который будет опережать рост цен на жилье. «Для сбалансированного роста рынка жилой недвижимости, не приводящего к формированию ценового «пузыря», темпы ввода новых объектов должны соответствовать росту спроса», — отмечается в документе.

Минстрой не согласился с выводами СП. По мнению министерства, рост цен обусловлен не только возросшим спросом. «Среди ключевых факторов отмечались ограничительные меры, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, в результате которых более чем в 50 регионах в той или иной мере работы на стройплощадках приостанавливались. Также отрасль столкнулась с острым дефицитом рабочей силы. Еще один фактор — это общемировая конъюнктура и рост цен на стройматериалы, по некоторым позициям, таким как металл, цены выросли в среднем на 70—80%», — говорится в комментарии министерства.