Рубль демонстрирует небольшое укрепление к доллару и евро на утренних торгах четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:04 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,49 рубля, что на 7 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 86,95 рубля (минус 16 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 72,41—72,7 рубля за доллар и 86,87—87,2 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.