Федеральная резервная система США, выполняющая функции Центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 0—0,25%, как и ожидалось рынком, передает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

«Комитет [по операциям на открытом рынке] решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25%», — сказано в сообщении.

При этом все 18 членов комитета прогнозируют базовую процентную ставку в 2021 году на уровне 0—0,25% и ее повышение в 2023 году. Так, 13 членов комитета выступают за повышение ставки в 2023 году до уровней от 0,25—0,5% до 1,5—1,75%, лишь пятеро — за ее сохранение на текущем уровне. По оценкам регулятора, до 2022 года включительно ставка в среднем составит 0,1%, в 2023 году — 0,6%. В долгосрочной перспективе ФРС США ожидает ставку в районе 2,5% годовых.

Помимо поддержания ставки на текущем уровне, в ближайшие месяцы ФРС планирует продолжить покупку казначейских облигаций не менее чем на 80 млрд долларов ежемесячно, а также ценных бумаг, обеспеченных закладными, по крайней мере на 40 млрд ежемесячно, пока не будет достигнут существенный прогресс в отношении максимальной занятости и ценовой стабильности.

Июньское заседание американского регулятора также сопровождалось обновлением экономических прогнозов в позитивную сторону. В частности, ФРС повысила прогноз роста ВВП страны в 2021 году до 7% с 6,5%. Прогноз роста экономики на 2022 год был сохранен на уровне 3,3%. По итогам 2023 года ожидается рост в 2,4% против ранее прогнозировавшихся 2,2%.

«Прогресс в области вакцинации снизил распространение COVID-19 в США. На фоне данного прогресса, а также политической поддержки показатели экономической активности и занятости улучшились. Наиболее сильно пострадавшие от пандемии отрасли остаются слабыми, но в них наблюдается улучшение», — прокомментировали в ФРС.

Американский регулятор также улучшил прогноз по безработице в 2022 году до 3,8% с 3,9%. В 2021 году уровень безработицы ожидается в районе 4,5%, в 2023 году — 3,5%. Прогноз по инфляции США в 2021 году был увеличен до 3,4% с 2,4%, в 2022 году — до 2,1% с 2%, в 2023 году — до 2,2% с 2,1%. По оценкам комитета, ускорение инфляции связано с временными факторами.

При этом общие финансовые условия остаются благоприятными, однако риски для экономических перспектив остаются, полагают члены комитета. «Дальнейший путь экономики будет существенно зависеть от распространения вируса», — добавили там.



За действия по монетарной политике единогласно проголосовали все члены комитета. Следующее заседание ФРС США состоится 27—28 июля.