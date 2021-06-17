Средняя сумма одолженных в начале этого летнего сезона средств составляет 700—800 тыс. рублей, пишут «Известия » со ссылкой на данные о выданных с начала июня потребительских кредитах в банках и займах в МФО. Из них около четверти заемщики планируют потратить на отпуск, полагают туроператоры.

Турагенты уверены, что взлетевшие цены на отдых и потеря доходов в период пандемии зачастую не оставляют людям другого выбора, кроме отдыха в кредит. По их оценкам, средняя стоимость тура с закрытием многих стран увеличилась до 110 тыс. рублей на двоих. В итоге растет спрос на «отпускные» кредиты, отмечают банки. В некоторых из них он вырос до рекордных 160%.В среднем около 70% россиян намерены потратить на отпуск не более 60 тыс. рублей. Еще 20% — 61—80 тыс. И лишь 10% — больше 81 тыс. При этом подавляющему большинству не хватает 20—30%, эти деньги они и берут в МФО. Наибольший спрос на отпускные займы кредиторы наблюдают в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Среди заемщиков МФО за границу собирается лишь 5% респондентов, 40% опрошенных местом отдыха называют Россию: Краснодарский край, Алтай, города Золотого кольца, Крым, Ставропольский край. Еще у 45% денег не хватает даже на то, чтобы посетить родственников и друзей, проживающих в других городах, а у 10% — чтобы просто отдохнуть за городом. Однако не все заемщики руководствуются мотивом «умру, но отдохну», многим кредитный способ оплаты тура просто выгоден, пояснили эксперты. В период пандемии банки снизили свои процентные ставки, поэтому за кредитами обращаются и те туристы, у кого деньги на отдых есть, но его цена кажется им завышенной.

В банках, входящих в топ-30, также отмечают возросший спрос на потребительские кредиты и рост темпов их выдачи в летний период. При оформлении такого кредита люди не всегда указывают его назначение, но опосредованно сезонность роста говорит о том, что клиенты прибегают к услугам банков для поездки на отдых, считают представители кредитных организаций. Рекордным оказался рост кредитов в банке «ДОМ.РФ» — 160% в первую половину года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по сравнению с 2019 годом — на 70.

При этом кредиторы прогнозируют сохранение высокого спроса на займы вплоть до ноября, так как уставшие от пандемии россияне во что бы то ни стало хотят отдохнуть. Эксперты уверены, что повышение интереса к кредитам у россиян свидетельствует о некотором восстановлении покупательной способности и о возможности тратить не только на товары первой необходимости.