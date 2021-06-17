Операторы связи предложили распространить инвестиционный налоговый вычет на цифровую инфраструктуру: сети связи, центры обработки данных и т. д., пишет РБК . Это следует из новой версии проекта дорожной карты стимулирования инвестиционной активности для развития сетей связи на основе передовых технологий. Документ разрабатывают Минцифры и участники рынка, он обсуждался на совещании операторов с ведомством.

По словам источников, с такой идеей выступил оператор «Эр-Телеком Холдинг». Вычет должен быть предусмотрен «для всех сетей связи и независимо от типа оборудования, чтобы подстегнуть развитие сетей, дата-центров и цифровой инфраструктуры». В рамках обсуждения было предложено распространить действие льготы только на российское оборудование и на сети связи нового поколения. Налоговый вычет вместе с другими мерами стимулирования позволит построить на 10—15% больше инфраструктуры в рамках планируемых бюджетов, предположил один из собеседников издания. Другой отметил, что появление в документе новых инициатив может задержать процесс его принятия, потому что их придется отправлять на новый круг согласования с другими ведомствами.

Представитель Минцифры сообщил, что ведомство находится в диалоге с операторами по всем указанным инициативам и заинтересовано в выработке решений. По словам представителя ведомства, планируется вскоре вынести доработанный документ на рассмотрение президиума правительственной комиссии по цифровому развитию.

По мнению экспертов, инвестиционный налоговый вычет на инфраструктуру позволит софинансировать расходы на ее строительство со стороны государства, а регионы смогут активнее бороться за размещение сетей. В зависимости от формулировок закона эта мера теоретически позволит сэкономить до 100% от суммы инвестиций: ее можно вычитать из сумм налога, а не налоговой базы. Эксперты отметили, что пока инвестиционный налоговый вычет используется мало, поскольку в каждом регионе России, где принято соответствующее законодательство, действуют свои детализированные критерии, устанавливающие, какие объекты каких компаний могут под них подпасть.