В мобильном приложении «СберБанк Онлайн» появился личный кабинет для клиентов, получающих зарплату на карты СберБанка. Как пояснили в кредитной организации, в нем собраны все привилегии и сервисы, которыми такие клиенты могут воспользоваться на льготных условиях.

В числе подобных привилегий можно выделить пониженную процентную ставку по потребительскому кредиту, льготные условия по ипотеке, скидки на налоговый вычет и кредитную историю, специальные тарифы сотового оператора «СберМобайл», напоминают в банке.

В личном кабинете также представлен новый сервис СберБанка «Деньги до зарплаты». Это краткосрочный заем для тех, у кого возникла потребность в деньгах (от 1 тыс. до 29 999 рублей) на один месяц. Эту сумму клиент может расходовать на любые цели (от покупки необходимого товара до повседневных расходов) и погашает из ближайшей зарплаты, при этом услуга, как подчеркивают в банке, «не подразумевает серьезных переплат».

«Стать зарплатным клиентом СберБанка может каждый. Для этого достаточно сформировать заявление на зачисление зарплаты в «СберБанк Онлайн» и отнести его работодателю. Сразу после перечисления первой зарплаты клиент автоматически получает доступ ко всем положенным ему скидкам и льготам. В будущем банк расширит набор привилегий и предложит новые сервисы, которые упростят взаимодействие между зарплатными клиентами и их работодателями», — отмечает директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» СберБанка Екатерина Гарцева.



Узнать о своих возможностях и воспользоваться ими клиент может в разделе «Профиль», во вкладке «Мои привилегии».