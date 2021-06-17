Россия переместилась на пять строчек вверх в рейтинге конкурентоспособности ведущих экономик мира 2021 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование, представленное международной бизнес-школой IMD в партнерстве с московской школой управления «Сколково». Страна заняла 45-е место из 64, а ближайшими ее соседями оказались Греция и Чили.

Лидером рейтинга стала Швейцария, КНР поднялась с 20-го на 16-е место, а среди экономик постсоветского пространства лучший результат показал Казахстан, совершивший скачок с 42-й на 35-ю позицию.

Позиция нашей страны улучшилась преимущественно за счет развития финансового сектора и высоких технологий (роста экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и расходов на НИОКР), а также благодаря снижению урона окружающей среде и улучшению работы системы здравоохранения. Зонами конкурентной силы России остались налоговая политика (16-е место), высокий уровень занятости (25-е) и развитая научная база (24-е).

Отмечается, что по показателям экономического развития и состояния инфраструктуры в целом Россия заняла 38-е место в рейтинге. Однако по эффективности правительства авторы исследования поставили страну только на 50-ю позицию, а по состоянию деловой среды — на 54-ю. Основными проблемными зонами по этим направлениям стали производительность и эффективность экономики (59-е место), социальная интеграция бизнеса (показатели «социальная поддержка» и «отношения и ценности» дали 57-ю и 58-ю строчку соответственно), а также качество институтов управления (56-я позиция).

В 2021 году главными задачами для России станут ускорение экономического роста, который в последнее десятилетие составлял меньше половины от среднемирового уровня, цифровизация, борьба с бедностью и неравенством, говорится в исследовании. В числе проблем названа также убыль населения, причем решать ее необходимо будет не за счет мигрантов: их приток может вызывать социальное напряжение. Кроме того, России следует развивать инфраструктуру, особенно транспортную: логистика в стране не соответствует ее статусу одной из крупнейших экономик мира, констатировали составители рейтинга.

В Минэкономразвития заявили, что траектория восстановления экономики страны опережает ожидания и сейчас есть все условия, чтобы двигаться дальше. В частности, показатели многих отраслей — сельского хозяйства, розничной торговли, транспорта, строительства — уже существенно превысили докризисный уровень, напомнили в ведомстве. Вице-президент Центра стратегических разработок Диана Каплинская добавила, что движение России в рамках рейтинга можно охарактеризовать как «восстановление позиций» — 45-е место страна уже занимала в 2018–2019 годах. С одной стороны, это говорит о том, что экономика смогла эффективно выдержать испытание пандемией. С другой — нынешние позиции показывают, что для выхода на более высокие строчки рейтинга нужен качественный рывок по комплексу показателей, пояснила она.

