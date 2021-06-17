Фондовые торги в России начались в четверг в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:14 мск индекс Мосбиржи потерял 0,43% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 813,12 пункта. Индекс РТС просел на 1,34% до отметки 1 656,47.

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Утром на мировых рынках преобладают коррекционные настроения, отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов, связывая это с итогами заседания Федеральной резервной системы США. «Хотя Федрезерв и сохранил свою политику неизменной <…>, им было принято решение чуть приподнять ставки по операциям размещения средств банков. Кроме того, регулятор поднял прогнозы по инфляции в США <…>. Более того, ФРС неожиданно для рынков начала прогнозировать повышение ставки уже в 2023 году <…>. И наконец, глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что, учитывая прогресс в экономике, руководство стало обсуждать возможность сворачивания программ выкупа активов, хотя и отказался назвать примерные сроки принятия такого решения. Все [более] явная перспектива скорого начала ужесточения политики ФРС, траектория которого, впрочем, не вполне пока ясна, привела к <…> ухудшению настроений на фондовых рынках», — комментирует эксперт.

«Мы ждем, что склонность к фиксации прибыли на мировых рынках в четверг будет преобладать, видим риски инерционного усиления коррекционных настроений сегодня-завтра. <…> Сегментированность спроса на российские бумаги и ухудшение внешнего фона заставляют нас опасаться новой волны фиксации прибыли в «фишках» с уходом индекса Мосбиржи под отметку 3 800 пунктов сегодня. И начать консервативно оценивать ближайшие перспективы рынка акций», — заключает Локтюхов.

Аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов уточняет, что «индекс РТС будет корректироваться быстрее, поскольку нефть и рубль торгуются в плюсе» (на момент размещения данного материала цена на нефть Brent снижается. — Прим. Банки.ру).



«Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после обновления очередных многолетних максимумов накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. Поддерживающим фактором для российского рынка, однако, станут в целом оптимистичные итоги переговоров Путина и Байдена и планируемое возвращение послов двух стран к работе», — пишет аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«В начале основной сессии российские фондовые индексы могут выйти в умеренный минус, следуя за ухудшением настроений за рубежом, но падение наверняка будет сдержанным благодаря в целом оптимистичным итогам переговоров Путина и Байдена. Стороны старались сгладить острые вопросы, а тон их комментариев можно назвать достаточно мягким, что снимает с российских активов санкционные риски в ближайшей перспективе. ФРС при этом расстроила американских инвесторов и спровоцировала фиксацию прибыли по рисковым активам, которая может коснуться и российских бирж», — предупреждает она.

