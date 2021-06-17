Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о «приземлении» IT-гигантов: владельцы иностранных информационных ресурсов с суточной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей будут обязаны создать в РФ филиал, представительство или уполномоченное юрлицо, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

«Действующее законодательство Российской Федерации не содержит прямой обязанности для интернет-компаний, оказывающих информационные услуги российским гражданам, учредить на территории Российской Федерации юридическое лицо, уполномоченное действовать от имени такой компании, что позволяет им формально оставаться вне российской юрисдикции», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее сообщалось, что предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства, включает 20 платформ.

Также документ предусматривает ряд «мер понуждения». В частности, речь идет о маркировке сайтов в поисковых системах информацией о неисполнении законодательства, исключении из выдачи поисковиков, запрет на рекламу ресурсов-нарушителей в России и на размещение на данных сервисах рекламы, ориентированной на россиян.



Среди более жестких мер предусмотрены включение в перечень лиц, в пользу которых запрещены перевод денежных средств и прием платежей физических и юридических лиц, а также частичная и полная блокировка ресурсов на территории России.