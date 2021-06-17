Банк «Национальный Стандарт» ввел вклады «Летний стандарт» и «Летний стандарт онлайн».
Минимальная сумма депозита «Летний стандарт» составляет 100 тыс. рублей для Москвы и Московской области. Для Волгограда и Волгоградской области, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Старого Оскола, Астрахани, Краснодара и Воронежа — 50 тыс. рублей.
Доходность — 6,25% годовых.
Минимальная сумма «Летнего стандарта онлайн» — 100 тыс. рублей. Доходность составляет 6,35% годовых.
Срок вкладов — 360 дней. Пополнение и частичное снятие средств не допускаются. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты будут выплачены исходя из процентной ставки 0,01% годовых.
Оформить депозиты можно до 30 июня.