Государственная дума приняла в третьем чтении поправки в Гражданский процессуальный кодекс РФ и в федеральный закон «Об исполнительном производстве» в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Ранее президент России по итогам встречи с лидерами фракций поручил правительству совместно с Госдумой обеспечить принятие закона до конца весенней сессии.

Закон направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. «Недопустимо за долги лишать человека средств к существованию», — подчеркивал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Он уточнил, что, согласно поправкам, должник сможет подать в Федеральную службу судебных приставов заявление с реквизитами банковского счета, где должен быть сохранен минимальный доход на его нужды и нужды лиц, находящихся на его иждивении. В свою очередь судебный пристав обязан будет в начале исполнительного производства проинформировать должника о праве на сохранение прожиточного минимума.



Закон должен вступить в силу 1 февраля 2022 года.