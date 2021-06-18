Портфель Лены пробивает отметку 54 тыс. рублей, Таня танцует жигу, а Андрей Русецкий из «БКС Мир инвестиций» применяет подход «снизу вверх» и «сверху вниз» в инвестициях прямо в прямом эфире.

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Среди ведущих сменился лидер, но борьба продолжается. Таня для следующего хода выбирает металлургов, Влад — машиностроителей, а Лена делает ход конем. Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» разбирает плюсы и минусы этих бумаг, рассказывает, почему даже при стагнирующей цене выросла стоимость «Аэрофлота» и какие бумаги не будут лишними в портфеле с прицелом на ближайший год-два.

Хотите подключиться к шоу? Помогайте ведущим с выбором инвестиций в чатах Тelegram.



Ведущие ждут ваших советов! Слушатели, чьи советы ведущие признают самыми полезными по итогам сезона, будут приглашены на запись подкаста.



Слушайте пятый эпизод сезона на «Яндекс.Музыке» , Apple Podcasts , «ВКонтакте» и других площадках.

Подкаст Банки.ру об инвестициях «Это к деньгам» рассчитан на тех, кто начинает или только мечтает начать инвестировать. Его ведут сотрудники Банки.ру Лена Янкина, Таня Фролова и Влад Коваленко. Все действия они совершают в режиме реального времени.

Выпуски «Это к деньгам» выходят раз в неделю по пятницам.