Данные финансовых потоков указывают на продолжение роста экономической активности в РФ в мае. На эту тенденцию указывает Центробанк, который осуществляет соответствующий мониторинг.

«После апрельской паузы возобновился рост потребительской активности как в торговом сегменте, так и в сфере услуг. Некоторое ухудшение динамики инвестиционного спроса, скорее всего, носит временный характер. Платежи в экспортных отраслях снизились. Однако в ближайшие месяцы произошедший рост мировых цен на основные российские экспортные товары поддержит динамику платежей в отраслях, ориентированных на внешний спрос», — говорится в «Мониторинге отраслевых финансовых потоков» .

Так, объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, за май 2021 года (с поправкой на сезонность и эффект нерабочих дней) немного сократился по сравнению с апрелем, но остался выше среднего дневного уровня предыдущего квартала. Рост объема платежей без учета добычи, производства нефтепродуктов и государственного управления (с поправкой на нерабочие дни) по отношению к среднему значению I квартала 2021 года составил 2% после 0,3% в апреле.

В отчетном месяце в отраслях, ориентированных на экспорт, объем входящих платежей уменьшился по отношению к среднему в I квартале 2021 года на 1,1% (в апреле был отмечен рост на 8,5%). Сильный рост, наблюдавшийся в апреле в добыче сырой нефти и газа, замедлился, что негативно сказалось на динамике всей группы в целом. Наибольший негативный вклад в динамику экспортных отраслей внесли услуги в области добычи полезных ископаемых.

В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, объем входящих платежей в мае вырос относительно среднего уровня I квартала 2021 года на 3% после сокращения на 1,6% в апреле. Основным драйвером роста в отчетном месяце стала розничная торговля, отражавшая продолжающееся расширение потребительской активности, которое наблюдается почти по всех федеральных округах. Сохраняется рост во многих секторах потребительских услуг.

В отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, в мае объем входящих финансовых потоков уменьшился на 5,7% относительно среднего уровня I квартала 2021 года после роста в апреле. Наибольший отрицательный вклад внесла деятельность в сфере научных исследований и разработок. С учетом того, что данная отрасль в предыдущие месяцы выступала в качестве одного из драйверов восстановления платежей в группе отраслей инвестиционного спроса, майский спад в динамике платежей, вероятно, носит корректирующий характер и в меньшей степени объясняется фундаментальными причинами, полагают в ЦБ. По мнению регулятора, ускорение роста исходящих потоков из инвестиционных отраслей также может указывать на временный характер снижения входящих потоков.



«Майские данные по региональным финансовым потокам указывают на уверенный рост номинальных потребительских расходов на уровне федеральных округов и экономики в целом. Вместе с тем восстановление деловой активности в отраслях инвестиционного спроса на уровне регионов пока носит гораздо менее однородный характер», — отмечается также в материале.