Средний размер ипотечного кредита в России за год увеличился на 25% и составил в мае почти 2,9 млн рублей, следует из данных Объединенного кредитного бюро. В мае 2020 года показатель находился на уровне 2,3 млн рублей.

Эксперты отмечают, что по сравнению с апрелем 2021 года рост составил 1%.

Среди регионов самый большой размер среднего кредита отмечается в Москве (5,9 млн рублей), за год он вырос на 24%. На втором месте — Московская область (4,3 млн рублей, рост на 22%), третью строчку занимает Санкт-Петербург (4,2 млн рублей, рост на 28%). Замыкают пятерку лидеров Краснодарский край (2,6 млн рублей, рост на 32%) и Свердловская область (2,5 млн рублей, рост на 19%).

Самые популярные предложения на ипотеку с онлайн-заявкой Выбор пользователей Банки.ру

Вместе с тем увеличился и средний срок, на который берут ипотечный кредит россияне. Если год назад он составлял 194 месяца (16 лет), то по итогам мая 2021 года он перевалил за 220 месяцев (18 лет), говорится в релизе.

«Рост среднего размера ипотечного кредита обусловлен прежде всего увеличением стоимости квадратного метра на вторичном рынке недвижимости на 22% в годовом выражении и на 35% в случае с первичным жильем. Поскольку доходы населения не растут такими темпами, для снижения долговой нагрузки заемщикам приходится увеличивать срок кредита», — пояснил гендиректор ОКБ Артур Александрович.