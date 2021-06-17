Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении закон о предоставлении бесплатного доступа к российским социально значимым сайтам.

Как поясняется в сообщении Думы, документ дополняет законодательство о связи положением, согласно которому услуги абонентам по предоставлению доступа к «сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, оказываются без взимания платы».

В перечень социально значимых информресурсов войдут сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов РФ, а также портал госуслуг. Остальные социально значимые сайты будут определяться специальной правительственной комиссией.



Кроме того, поправками решается вопрос блокировки подменных номеров. В частности, операторы сотовой связи получат право блокировать соединение, которое идет из‑за рубежа и сопровождается нумерацией, соответствующей российской системе телефонной нумерации.