Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства объявил о новой программе помощи в трудоустройстве выпускников колледжей и вузов. Речь идет о помощи с трудоустройством выпускникам колледжей и вузов, которые закончили обучение в прошлом году, но из-за распространения коронавируса не смогли найти работу.

«Для этого расширим действующую программу субсидирования найма и продлим ее до конца текущего года. Ранее работодатель мог получить субсидию от государства только при трудоустройстве тех, кто потерял работу и зарегистрировался в центре занятости до 1 января этого года. Теперь поддержка будет распространяться и на трудоустройство выпускников колледжей и вузов. Для тех ребят, которые завершили обучение в прошлом году и зарегистрировались в центрах занятости, в том числе после 1 января», — отметил премьер-министр.

Он пояснил, что субсидия будет включать три минимальных размера оплаты труда, увеличенных на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. Первый платеж поступит после того, как человек отработает один месяц, затем — через три месяца и полгода. «Это решение поможет предприятиям привлечь молодежь к своим проектам, а тысячам молодых специалистов — найти работу», — заявил Мишустин.

В России предложили «назначить» новую категорию безработных Несмотря на снижение кризиса в экономике, ситуация с трудоустройством студентов остается напряженной.

Высшая школа экономики также предлагает ввести государственную программу субсидирования стажировок в крупных компаниях для выпускников высших и средних специальных учебных заведений на срок от трех месяцев до года. Это поможет переломить ситуацию с высокой безработицей среди молодежи, заявил в интервью ТАСС ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов. По его словам, программа будет выгодна не только стажерам, но и самим компаниям. Благодаря этому инструменту стажировок они смогут «скринить» большие группы кандидатов и отбирать для себя лучших.

Кузьминов отметил, что в государственной трудовой политике пока недостаточно инструментов для решения проблем, актуальных для молодежи. «Сейчас работу в Интернете найти легче, чем обратившись к государству. Это, с одной стороны, неплохо: рынок труда стал гораздо более информационно насыщенным. С другой стороны, только государство может дать гарантии, проследить за соблюдением прав работника. Должна быть юридическая поддержка человека, который ищет работу», — пояснил он.